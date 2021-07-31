Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dikkatsizlik sonucu otomobil ile traktör çarpıştı. Meydana gelen üzücü kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Yaralanan bir kişi için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobil de ağır maddi, traktör de maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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