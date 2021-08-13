Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Caddesi'nden Yıldız Caddesi'ne dönüş yapan Sevgi S. yönetimindeki 59 ACG 823 plakalı araç ile cadde üzerinde seyreden Halil İbrahim K. yönetimindeki 59 AT 113 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle başını direksiyona çarpan Sevgi S. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı sürücü ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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