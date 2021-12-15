Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil tır ile çarpıştı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil tır ile çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Bartın karayolu Ahmet Usta mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine seyreden Seddar K. (57) idaresindeki 06 BAG 41 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Nurettin O. idaresindeki 78 BL 599 plakalı kütük yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma, Polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, AFAD ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Seddar K. ile yanında bulunan Nidai E. (47) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılırken, tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. - KARABÜK

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

 Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

 Avcılar'da 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Avcılar'da 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title