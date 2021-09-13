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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli- Alaplı karayolu Göktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 SN 004 plakalı Fiat marka otomobil, Alaplı'dan Ereğli istikametine seyir halindeyken, önünde seyir halinde olan S.B. idaresindeki 67 SB 712 plakalı tırı sollamak isterken 67 ABM 015 plakalı dorsesinin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralanırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
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