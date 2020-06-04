Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Yeni Pazar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde bulunan Hasan Yavuz idaresindeki 53 DU 041 plakalı çekici ile Nezaket Zorlu'nun kullandığı 55 AAP 236 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da refüjdeki kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Nezaket Zorlu'ya alarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. - ORDU

Kaynak: İHA