Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

15.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:14
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'in ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşegül Koçer idaresindeki 34 CDF 724 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde, Rıdvan Çalışır'ın kullandığı 27 VZ 886 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Nevin Koçer hayatını kaybetti, sürücü Ayşegül Koçer ile Memiş Gök ve Efekan Gök yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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