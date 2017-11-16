Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Bakan Fakıbaba Yaralıyla İlgilendi

Antalya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Özgür Doğdu (36) yönetimindeki 07 VKZ 22 plakalı otomobil, Kumluca-Finike karayolunda, bir gıda firmasına ait 34 KL 4623 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada sürücü Doğdu ile yanında bulunan Neslihan Kökçe (32) ağır yaralandı. Kumluca ilçesindeki temaslarının ardından Finike'ye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kazayı fark edince konvoyu durdurdu.



Hızla kaza yerine gelen Fakıbaba, yaralılarla ilgilendi, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Fakıbaba, yaralıların hemen hastaneye ulaştırılmasını söyledi.



Finike Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Doğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kumluca Devlet Hastanesine götürülen Kökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.