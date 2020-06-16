Otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Ş. idaresindeki 46 VK 373 plakalı otomobil ile Doğan K'nın kullandığı 46 T 3266 plakalı araç Yunus Emre Mahallesi, Çeçenistan Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, devrilen ticari araçta bulunan yolcu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA