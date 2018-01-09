Otomobil ile Ticari Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yarlandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yarlandı.
Kaza, Mevlana Mahallesi Yeşeren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.(32) idaresindeki 55 JZ 556 plakalı otomobil ile A.Ö.'nün (19) kullandığı 55 T 4589 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan ticari taksi önce elektrik direğine çarptı, ardından apartman girişindeki duvara çarparak durdu. Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü A.Ö. olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN