Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
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Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

06.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:20
Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

'de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre bulvarı üzerinde M.Ö.'nün sürücüsü olduğu 06 VH 799 plakalı otomobil ile H.K.'nın kullandığı 33 DNA 59 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savrulurken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan 9 kişiyi ambulanslarla hastaneye sevk etti. İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazaya karışan lüks otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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