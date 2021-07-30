Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 karayolu Kandıra sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 41 AFJ 296 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.U. ve otomobilinde yolcu olarak bulunan T.G. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı
Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Sevda Erginci
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:47:46. #1.15#

title