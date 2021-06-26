Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
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Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı Düzce merkez Yığılca ilçesi karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

DÜZCE - Düzce merkez Yığılca ilçesi karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza; Düzce ile Yığılca ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Aydın Köyü mevkiinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yığılca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Ahmet D. idaresindeki 34 BY 6023 plakalı Toyota marka otomobil yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönden gelen Veysel Y. idaresindeki 81 S 0869 plakalı Volkswagen marka işçi servisi ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ahmet D., Sezai D., Emine D, Uğur D. ve Alaattin M. ile servis sürücüsü Veysel Y. yaralandı. Kazada otomobil içinde bulunan bir kişi araç içinde sıkıştı. Sıkışan aralı Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza nedeniyle kapanan yol vatandaşların yardımı ile otomobilin yol kenarına alınması ile tekrar trafiğe açıldı. Trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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