Otomobil ile polis motosikleti çarpıştı
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı -Kazaya karışan otomobil ve sürcüsü -Yaralı polisin ambulansla götürülmesi -Kaza yerinde toplanan kalabalık Adana'da otomobil ile polis motosikleti çarpıştı ADANA - Adana'da, otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikletinin çarpışması sonucu 1 polis yaralandı.
-Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
-Kazaya karışan otomobil ve sürcüsü
-Yaralı polisin ambulansla götürülmesi
-Kaza yerinde toplanan kalabalık
Adana'da otomobil ile polis motosikleti çarpıştı
ADANA - Adana'da, otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikletinin çarpışması sonucu 1 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Duygu Katkat'ın kullandığı 35 EA 4357 plakalı otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikleti çarpıştı.
Kazada bir polis memuru yaralandı.
Yaralı polis, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.