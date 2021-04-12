Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Kulu'dan Karacadağ istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 42 GD 596 plakalı otomobil, S.P. idaresindeki 42 GD 603 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Y.P. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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