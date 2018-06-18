Otomobil ile Patpat Çarpıştı: 9 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile patpatın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu-Samsun karayolu Bolaman sahil yolu 1. kilometresinde Abdullah Reisoğlu'nun kullandığı 06 FP 9529 plakalı otomobil ile Levent Demirbaş yönetimindeki patpat çarpıştı. Kazada patpat ve otomobil sürücüleriyle birlikte Emriye Demirbaş, Alperen Demirbaş, Zeynep Zühal Demirbaş, Nefise Reisoğlu, Yasemin Cezan, Ahsen İpek Cezan ve Muhammet Cezan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU