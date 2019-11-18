Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
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Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

18.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:06
Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

'nın ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Çevre Yolu Sanayi Sitesi mevkisinde bir otomobille çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü Turgut Bahan Ünen, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA
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