Otomobil ile Motosikletin Çarpışması Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Samsun'dan Giresun yönüne giden Onur Şimşek'in (17) kullandığı motosiklet ile Dolunay kavşağından dönüş yapmak isteyen S.D. yönetimindeki 52 DK 558 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazanan yaşandığı kavşakta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışması yer alıyor.