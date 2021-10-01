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Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışma anı kameraya yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışma anı kameraya yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza Yeni mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Zihni Kartal idaresindeki 16 DNJ 684 plakalı motosiklet, Nurşen Malkoç idaresindeki 16 L 9305 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, tedbir amaçlı motosiklet sürücüsü Zihni Kartal'ın tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırdı.

Öte yandan kazanın yaşandığı an bölgede bir işletmenin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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