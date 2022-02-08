Otomobil ile motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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Otomobil ile motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gele kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gele kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Yeni mahalle Yaşar Uçar caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Recep K.'nın kullandığı 07 AUJ 199 otomobil ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı plakası olmayan motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis kazaya karışan otomobil sürücüsünün ifadesini almak üzere emniyete götürdü ve inceleme başlattı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Antalya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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