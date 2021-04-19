Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi ile Topçular Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 34 VM 9646 plakalı motosiklet ile, Ecem A. 34 PV 1620 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Ö. yola savrulurken, otomobil sürücü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralılardan Mehmet Ö., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ecem A. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

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