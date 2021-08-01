Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı
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Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı

Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Ereğli - Akçakoca yolu üzerinde yer alan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.E.Y. idaresindeki motosiklet, O.A.'nın kullandığı 67 ABC 263 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü O.A. ile araçta yolcu olarak bulunan H.D. ve E.G. kazadan yara almadan kurtuldular. Kazayı gören vatandaşlar ise yaralı sürücünün yardımına gelerek 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, inceleme ve ifadelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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