Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat,23.30 sıralarında Kula-Alaşehir yolu üzeri İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir istikametinden Kula istikametine seyir haline iken yolun sol tarafına dönmek isteyen Hüseyin Kaya(26) idaresindeki 45 SA 9127 plakalı otomobil ile, Kula istikametinden Alaşehir istikametine seyir halinde olan Yaşar Ay(17) idaresindeki 45 RA 6979 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, yol kenarında park halinde bulunan Serkan Yılmaz idaresindeki 35 U 2464 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü Yaşar Ay ve yolcu olarak bulunan Hakkı Yılmaz(15) yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Aciş Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan yaralılardan Hakkı Yılmaz(15) ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA