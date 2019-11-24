Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı...Kazadan yaralı kurtulan genç motosikleti için ağladı
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı...Kazadan yaralı kurtulan genç motosikleti için ağladı

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

24.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:34
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı...Kazadan yaralı kurtulan genç motosikleti için ağladı

Otomobil ile kafa kafaya çarpıştı...Kazadan yaralı kurtulan genç motosikleti için ağladı

Motosikletinin derdine düşen genç, kazadan yaralı kurtulduğuna sevinemedi

- Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosikletinin derdine düşen genç, kazadan yaralı kurtulduğuna sevinemedi.

Olay, Bursa'nın ilçesi Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkan O.S.yönetimindeki 16 ABS 961 plakalı motosiklet, ana yol üzerinde seyir halinde olan M.G.yönetimindeki 16 JKY 60 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan B.Ş. yaralandı. Çevrede bulunanlar yaralılar yardım için koşarken, kazayı yaralı atlatan O.S., motosikletinin kullanılmaz hale gelmesine üzüldü. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı...Kazadan yaralı kurtulan genç motosikleti için ağladı
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