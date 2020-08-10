Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması neticesi meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

10.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:43

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

BURSA - Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması neticesi meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, kaza Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Emre K. idaresindeki 16 CZB 47 plakalı motosiklet, Doburca Kavşağında dönüş yaptığı sırada Yıldıray B. idaresindeki 77 AAT 183 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre K. ile yanında bulunan Z.Ç. ve otomobil sürücüsü Yıldıray B. ile yanında bulunan D.B. ve D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis ekipleri kavşakta geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastahanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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