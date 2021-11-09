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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 BZH 728 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 52 AAG 295 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motor bir müddet sürüklenirken, otomobil ise sürücünün kontrolünden çıkarak, yolun kenarındaki boş arsaya devrildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Aracında sıkışan otomobil sürücüsü ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak, ambulans vasıtası ile Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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