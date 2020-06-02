Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - SİVAS Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

V.U. yönetimindeki 31 RH 093 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı Organize Sanayi mevkisinde Muhammed Halil Yıldırım'ın (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan Ü.A. yaralandı. Sivas Numune Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Yıldırım, buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA