Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışmasını sonucu 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışmasını sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACC 397 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title