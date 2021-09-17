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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. idaresindeki 02 AAS 826 plakalı Toyota marka otomobil ile Sabri Ö. idaresindeki plakasız motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Sabri Ö. ile motosiklette bulunan Mehmet K. yaralandı. Durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince her iki yaralıya müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralı hastaneye gitmek istemedi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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