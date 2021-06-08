Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bililere göre, Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde Barış Buğdaycı idaresindeki 02 DB 206 plakalı Renault marka otomobil ile Serhat Doğan idaresindeki 02 AJ 779 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Serhat Doğan ile motosiklette bulunan Eren Korkmaz yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı