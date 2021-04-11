Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir otomobil ile ters yönden gelen motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir otomobil ile ters yönden gelen motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Kavşağındaki kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, ile F.K'nin (17) kullandığı 33 LB 930 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan A.E.C (16) yaralandı. Araç sürücüsünün ise kazası yara almadan atlattığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.E.C Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü F.K özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan F.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - MERSİN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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