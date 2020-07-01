Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batuhan Aslandan idaresindeki 02 HD 198 plakalı otomobil ile Hasan Karaaslan idaresindeki 02 ABE 695 plakalı motosiklet Alitaşı Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasan Karaaslan ve motosiklette bulunan Jiyan Toprak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA