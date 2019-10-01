Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

01.10.2019 10:09

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet üzerindeki 2 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.



Kaza, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı yönünden Seher A. yönetimindeki 22 AAG 492 plakalı otomobil, Beğendik Caddesi'ne dönüşü sırasında karşı yönden gelen Çağatay S. yönetimindeki 22 AAS 122 plakalı motosiklet ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosiklet sürücüsü Çağatay S. ve arkasında bulunan Fevzi S. yaralandı. Yaralılara çevre esnafı ve vatandaşlar müdahale ederken kaza yerine çağrılan 112 acil servisi tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların tedavisi sürerken durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA