Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınyaprak Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı'ndan ilçe merkezine seyir halinde olan Adem D. idaresindeki 55 AAL 852 plakalı motosiklet ile Çilekli 1. Sokak'tan Atatürk Bulvarı'na dönüş yapan Yunus T.'nin kullandığı 55 JY 052 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Adem D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yüksel Ö. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN