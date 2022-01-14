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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. M. idaresindeki 07 AEG 229 plakalı otomobil ile Y. K. yönetimindeki 34 ERT 534 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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