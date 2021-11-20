Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K. yönetimindeki 41 AJ 414 plakalı Honda marka otomobil ile seyir halinde olan İ.E. yönetimindeki 41 ST 345 plakalı Honda marka motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı, facianın büyüklüğü görgü tanığının sözlerine yansıdı: Otomobil uçarak geldi

İki araç kafa kafaya çarpıştı, facianın büyüklüğü görgü tanığının sözlerine yansıdı: Otomobil uçarak geldi

 Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

 Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil, bu kez kendine mezar oldu

Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil, bu kez kendine mezar oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title