Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Berzan Kaplan idaresindeki 02 HC 540 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 ABR 65 plakalı Toyota marka otomobil, eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Berzan Kaplan yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takla atan araçtan sağ çıktı! Yakınları, sürücünün hayatını kaybettiği zannedince ortalık karıştı
Takla atan araçtan sağ çıktı! Yakınları, sürücünün hayatını kaybettiği zannedince ortalık karıştı
Yoldan çıkan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 genç kız kardeş öldü
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 2 genç kız kardeş öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Derya Şensoy Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Mergim Berisha Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.09.2021 16:23:12. #1.13#

title