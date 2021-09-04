Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Niksar kara yolu Danişmend Gazi Bulvarında meydana geldi. E.E. (33) idaresindeki 60 ABR 332 plakalı Toyota marka otomobil ile E.Y. (28) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Jandarma astsubayın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Jandarma astsubayın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Otomobil ile mermer yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
Otomobil ile mermer yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Mustafa Şentop Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 21:02:32. #1.15#

title