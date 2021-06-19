Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi 120 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahar D. idaresindeki 67 LY 051 plakalı otomobil ara sokağa girmek isterken karşı yönden gelen Deniz G. idaresindeki 67 AAY 404 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi savrulurken, sürücü Deniz G. yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Bahar D.'nin ifadesini alırken, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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