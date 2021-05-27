Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Çilhane Mahallesi Alaçam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T.(15) idaresindeki 55 JK 405 plakalı motosiklet ile Oktay T.'nin (20) kullandığı 55 FK 013 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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