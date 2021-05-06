OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Olay Afyonkarahisar çevre yolunda meydana geldi. S.S.'nin (59) kullandığı 35 FR 706 plakalı otomobil ile A.T.'nin (34) kullandığı 03 ACB 602 plakalı motosiklet, Bahçeşehir Villaları girişinde çarpıştı. Otomobilin çarpması ile metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü A.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü S.S., "Bir anda önüme çıktı. Nasıl olduysa fark etmedim. Adamın bir şeyi yoktu, sedye ile götürdüler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı