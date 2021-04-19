Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde saat 10.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1997 sokak ile Şehit Orkun Alp Arslan sokağın kesişimde 09 FL 609 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 ACY 828 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç savrularak yere düştü. Meydana gelen kazada motosiklette ağır hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü genç yaralandı. Kazayı gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - AYDIN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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