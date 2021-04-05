Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şıhlar Sokak'ta seyir halinde olan Gökhan Çakmak idaresindeki 34 FK 1365 plakalı otomobil ile Keçeli Sokak'tan gelen Asaf Koparan'ın kullandığı 43 RT 390 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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