Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

20.10.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:17
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun-Sinop karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Taşçı idaresindeki 55 JJ 361 plakalı otomobil ile Numan Yaldır'ın kullandığı 55 JB 324 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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