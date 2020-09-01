Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
01.09.2020 19:14 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:18

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Basri K. idaresindeki 02 BG 778 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen W760481 yabancı plakalı otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Basri K.'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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