Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Bursa İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı.

20.08.2020 20:14 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:13

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza Ertuğrulgazi mahallesinde meydana geldi. Hakan Ç idaresindeki 26 UY 436 plakalı otomobil ile Ahmet D. idaresindeki 16 F 4609 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü kafasını kaldırıma çarptı. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına araç sürücüsü ile diğer vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine Ahmet D kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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