Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı Bursa İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Bursa İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza Ertuğrulgazi mahallesinde meydana geldi. Hakan Ç idaresindeki 26 UY 436 plakalı otomobil ile Ahmet D. idaresindeki 16 F 4609 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü kafasını kaldırıma çarptı. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına araç sürücüsü ile diğer vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine Ahmet D kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA