Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 34 DT 6211 plakalı otomobil ile Tuğra S. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen talihsiz motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA