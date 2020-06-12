Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Görme Engelliler Derneği yakınlarında Osman K., idaresindeki 16 JRS 44 plakalı otomobil ile Furkan A. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Furkan A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA