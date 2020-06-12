Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
12.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:39

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Görme Engelliler Derneği yakınlarında Osman K., idaresindeki 16 JRS 44 plakalı otomobil ile Furkan A. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Furkan A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi Haber
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı Haber
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Mehmet Muş Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Fatma Girik Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:52:13. #1.15#
title