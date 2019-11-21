Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

21.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:33
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, M.T., idaresindeki 27 BMU 27 plakalı otomobil ile H.Ç. idaresindeki 02 AAU 559 plakalı motosiklet, Dursun Çavuş Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü H.Ç., hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale edip hastaneye götürmek isterken sürücü tedaviyi ve hastaneye gitmeyi ret etti. Yaşanılan kaza sonrası polis ekiplerinin çalışmalarının ardından motosiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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