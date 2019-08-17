Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

17.08.2019 00:25

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Ararat idaresindeki plakasız motosiklet ile Serdar Atay idaresindeki 44 AAZ 705 plakalı otomobil Karapınar Caddesi Can Salon yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Üzeyir Ararat, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA